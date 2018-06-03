Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مشروع رزق، إقتدار و إختيارڭ درجه‌سنه گوره دگل؛ بلكه عجز و إفتقارڭ نسبتنده گلييور. Nurdan Katreler Meşru rızık, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil; belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor. Mektubat, s. 493

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