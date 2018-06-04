Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سزى بتون قوّتمله تأمين ايدرم كهقناعت و إقتصاد، معاشدن زياده سزڭحياتڭزى إدامه و رزقڭزى تأمين ايدر. Nurdan Katreler Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisad, maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Mektubat, s. 495

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