Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسانده أڭ تهلكه‌لى طمار، أنانيتدر.و أڭ ضعيف طمارى ده اودر. اونى اوقشامقله چوق فنا شيلرى ياپديره‌بيليرلر.

Nurdan Katreler İnsanda en tehlikeli damar, enaniyettir. Ve en zayıf damarı da odur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler.

Mektubat, s. 501

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