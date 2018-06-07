Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أطرافنه طوپلانديغمز خدمتِ قرآنيه،أنايى قبول ايتمييور، نَحْنُ ايسته‌يور.“بن ديمه‌يڭز، بز دييڭز” دييور. Nurdan Katreler Etrafına toplandığımız hizmet-i Kur’âniye, ene’yi kabul etmiyor, nahnü istiyor. “Ben demeyiniz, biz deyiniz” diyor. Mektubat, s. 502

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.