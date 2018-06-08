Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نشر اولونان سوزلر، حقائقِ قرآنيه‌نڭ بررآناختارى و او حقائقى إنكار ايتمگه چاليشانلرڭ باشلرينه اينن برر ألماس قلنجدر. Nurdan Katreler Neşrolunan Sözler, hakaik-ı Kur’âniyenin birer anahtarı ve o hakaikı inkâr etmeye çalışanların başlarına inen birer elmas kılıçtır. Mektubat, s. 502

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