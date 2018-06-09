Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بربريڭزه قارشى رقابت دگل، بِالعكس بربريڭزڭ مزيتيله إفتخار ايتمك، متلذّذ اولمقبر وظيفۀِ وجدانيه‌ڭزدر. Nurdan Katreler Birbirinize karşı rekabet değil, bilâkis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Mektubat, s. 503

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