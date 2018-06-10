Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالۀِ نور أجزالرى، قرآنڭ ترشّحاتيدر، بزلرتقسيم الأعمال قاعده‌سيله هر بريمز بر وظيفه درعهده ايدوب او آبِ حيات ترشّحاتنى محتاج اولانلره يتيشديرييورز. Nurdan Katreler Risale-i Nur eczaları Kur’ân’ın tereşşuhatıdır, bizler taksimü’l-a’mâl kaidesiyle her birimiz bir vazife deruhte edip o âb-ı hayat tereşşuhatını muhtaç olanlara yetiştiriyoruz. Mektubat, s. 503

Okunma Sayısı: 49

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.