11 Haziran 2018, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
وظيفهڭز قدسيهدر، خدمتڭز علويدر. هر بر ساعتڭز، بر گون عبادت حكمنه گچهبيلهجك بر قيمتدهدر. بيليڭز كه ألڭزدن قاچماسين.
Nurdan Katreler
Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. Her bir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın.
Mektubat, s. 504
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