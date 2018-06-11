Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر وظيفه‌ڭز قدسيه‌در، خدمتڭز علويدر. هر بر ساعتڭز، بر گون عبادت حكمنه گچه‌بيله‌جك بر قيمتده‌در. بيليڭز كه ألڭزدن قاچماسين. Nurdan Katreler Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir. Her bir saatiniz, bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. Biliniz ki elinizden kaçmasın. Mektubat, s. 504

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