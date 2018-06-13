Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر “ضرورياتِ دينيه” دينيلن و قابلِ تأويل اولميانو “محكمات” دينيلن دستورلر هيچ بر جهتده قابلِ تبديل دگلدر و مدارِ إجتهاد اولاماز. Nurdan Katreler “Zaruriyat-ı diniye” denilen ve kàbil-i tevil olmayan ve “muhkemat” denilen düsturlar hiçbir cihette kàbil-i tebdil değildir ve medar-ı içtihad olamaz. Mektubat, s. 513

Okunma Sayısı: 70

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.