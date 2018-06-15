Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تاريخ شاهددر كه أهلِ إسلام نه وقت ديننه تام تمسّك ايتمش ايسه او زمانه نسبةً ترقّى ايتمش،نه وقت صلابتى ترك ايتمشسه تدنّى ايتمش. Nurdan Katreler Tarih şahittir ki ehl-i İslâm ne vakit dinine tam temessük etmişse o zamana nisbeten terakkî etmiş, ne vakit salâbeti terk etmişse tedennî etmiş. Mektubat, s. 515

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