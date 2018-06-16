Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو دنيا بر مسافرخانه‌در. هر گونده اوتوز بيڭشاهد، جنازه‌لريله “اَلْمَوْتُ حق” حكمنىإمضا ايدييورلر و او دعوايه شهادت ايدييورلر. Nurdan Katreler Bu dünya bir misafirhanedir. Her günde otuz bin şahit, cenazeleriyle “el-mevtü hakkun” hükmünü imza ediyorlar ve o davaya şehadet ediyorlar. Mektubat, s. 516

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