17 Haziran 2018, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
إسلاميتڭ أساسلرى او قدر دريندر كهفلسفهنڭ أڭ درين أساسلرى اونلرهيتيشمز، بلكه سطحى قالير.
Nurdan Katreler
İslâmiyetin esasları o kadar derindir ki felsefenin en derin esasları onlara yetişmez, belki sathî kalır.
Mektubat, s. 521
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