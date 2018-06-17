Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إسلاميتڭ أساسلرى او قدر دريندر كهفلسفه‌نڭ أڭ درين أساسلرى اونلرهيتيشمز، بلكه سطحى قالير. Nurdan Katreler İslâmiyetin esasları o kadar derindir ki felsefenin en derin esasları onlara yetişmez, belki sathî kalır.

Mektubat, s. 521

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