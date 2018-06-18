Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شو كائناتده إنسان بر فهرستۀِ جامعه اولديغندن، إنسانڭ قلبى بيڭلر عالمڭ خريطۀِ معنويه‌سى حكمنده‌در. Nurdan Katreler Şu kâinatta insan bir fihriste-i camia olduğundan, insanın kalbi binler âlemin harita-i maneviyesi hükmündedir. Mektubat, s. 522

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