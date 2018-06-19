Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالتڭ تبليغ ايتديگى حقائقِ ايمانيه‌يى، ولايت برنوع شهودِ قلبى و ذوقِ روحانى ايله عين اليقين درجه‌سنده گورور، تصديق ايدر. Nurdan Katreler Risaletin tebliğ ettiği hakaik-ı imaniyeyi, velâyet bir nevi şuhud-u kalbî ve zevk-i ruhânî ile ayne’l-yakîn derecesinde görür, tasdik eder. Mektubat, s. 524

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