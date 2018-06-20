Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حسنات و سيّئاتڭ موازنه‌سى كميتهباقماز، كيفيته باقار. بعض اولور، بر تك حسنهبيڭ سيّئاته ترجّح ايدر، عفو ايتديرر. Nurdan Katreler Hasenat ve seyyiatın muvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur, bir tek hasene bin seyyiata tereccüh eder, affettirir. Mektubat, s. 524

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