Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيايه عاشق و دائرۀِ أسبابه باغلى بر نظر،بو فانى دنيايه بر نوع بقا ويرمك ايستر. Nurdan Katreler Dünyaya âşık ve daire-i esbaba bağlı bir nazar, bu fânî dünyaya bir nevi beka vermek ister. Mektubat, s. 529

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