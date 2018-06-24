Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ولايت يوللرى ايچنده أڭ گوزلى، أڭ مستقيمى،أڭ پارلاغى، أڭ زنگينى سنّتِ سنيه‌يه إتّباعدر. Nurdan Katreler Velâyet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini Sünnet-i Seniyyeye ittibadır. Mektubat, s. 530

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