Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر طريقتڭ و حقيقتڭ أڭ يوكسك مرتبه‌لرى،شريعتڭ جزءلرى حكمنه گچر. يوقسه دائما وسيلهو مقدّمه و خادم حكمنده‌درلر. Nurdan Katreler Tarikatin ve hakikatin en yüksek mertebeleri, Şeriatın cüzleri hükmüne geçer. Yoksa daima vesile ve mukaddime ve hâdim hükmündedirler. Mektubat, s. 532

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