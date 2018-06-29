Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حقائقِ شريعته يتيشمك ايچون، طريقت وحقيقت مسلكلرى، وسيله و خادم وباصامقلر حكمنده‌در. Nurdan Katreler Hakaik-ı Şeriata yetişmek için tarikat ve hakikat meslekleri, vesile ve hâdim ve basamaklar hükmündedir. Mektubat, s. 532

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