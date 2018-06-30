Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر وحى نه قدر إلهامدن يوكسك ايسه ثمرۀِ وحىاولان آدابِ شرعيه، او درجه، ثمرۀِ إلهام اولانآدابِ طريقتدن يوكسك و أهمّيتليدر. Nurdan Katreler Vahiy ne kadar ilhamdan yüksek ise semere-i vahiy olan âdâb-ı şer’iye, o derece, semere-i ilham olan âdâb-ı tarikatten yüksek ve ehemmiyetlidir. Mektubat, s. 532

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