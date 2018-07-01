Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صحابه‌لرده اويله بر خاصّۀِ صحبت وار كه ولايت ايله يتيشيلمز و صحابه‌لره تفوّق ايديلمز وأنبيايه هيچ بر وقت أوليا يتيشمز. Nurdan Katreler Sahabelerde öyle bir hassa-i sohbet var ki velâyet ile yetişilmez ve Sahabelere tefevvuk edilmez ve enbiyaya hiçbir vakit evliya yetişmez. Mektubat, s. 535

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