"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Nurdan Katreler

02 Temmuz 2018, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

عالمِ بقاده بر تك ميوه، فانى دنيانڭ بيڭباغچه‌سنه مرجّحدر. اونڭ ايچون او مبارك 

ميوه‌لرى بوراده ييمه‌ملى.

Nurdan Katreler

Âlem-i bekada bir tek meyve, fânî dünyanın bin bahçesine müreccahtır. Onun için o mübarek meyveleri burada yememeli.

Mektubat, s. 537

Okunma Sayısı: 7197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Borçlanmaya devam

    "İlerlemiş yaşına rağmen yorulmadan çalışan bir profesör"

    Sağlıklı yaşamanın şifresi: Kuru meyve

    'Din'lenme zamanı

    Toplumsal barışı zedelemeyin

    Bu caminin minaresi var, kubbesi yok

    Hırvatistan, Danimarka'yı yenerek çeyrek finale yükseldi

    ''Dera’da yaşananlar akşam haberlerinde gündem bile olmuyor''

    Çocuklar için seferberlik çağrısı

    Akademisyenlere ‘vicdan’ çağrısı

    Markette fiyatlar uçtu

    Silah kazasında yaralanan askerden acı haber

    'Öğrencileri matematik soruları zorladı ve belirleyici oldu'

    Rusya, İspanya'yı penaltılarda eledi

    Herkes yolunu gözlüyor...

    Minik Leyla her yerde aranıyor...

    Perşembe günü tahliye edilecek

    ÖSYM, YKS soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayınlandı

    Erken seçim gündemden düşmüyor

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    İstikbale hüküm sürecek İslâmiyet’tir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Seyyidler cemâati
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Çare, problemin civarındadır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Raşit YÜCEL

    “Bir insan kendini neye vermeli?”
    Süleyman KÖSMENE

    Size, azaptan sakındıran bir Peygamber gelmedi mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetü’l-medeniyye ”ulum-u imaniye” içinde
    Cevher İLHAN

    “Seçime katılım” ve “oy oranları” çarpıtmaları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya’nın tavsiyeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.