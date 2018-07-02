Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عالمِ بقاده بر تك ميوه، فانى دنيانڭ بيڭباغچه‌سنه مرجّحدر. اونڭ ايچون او مبارك ميوه‌لرى بوراده ييمه‌ملى. Nurdan Katreler Âlem-i bekada bir tek meyve, fânî dünyanın bin bahçesine müreccahtır. Onun için o mübarek meyveleri burada yememeli. Mektubat, s. 537

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