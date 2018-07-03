Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سعادتِ داريْن و ألمسز لذّت و وحشتسزاُنسيت و حقيقى ذوق و جدّى سعادت،ايمان و إسلاميتڭ حقيقتنده‌در. Nurdan Katreler Saadet-i dâreyn ve elemsiz lezzet ve vahşetsiz ünsiyet ve hakikî zevk ve ciddî saadet, iman ve İslâmiyetin hakikatindedir. Mektubat, s. 537

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