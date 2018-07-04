Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّه واصل اولاجق طريقلر پك چوقدر.بتون حق طريقلر، قرآندن آلينمشدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hakka vâsıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler, Kur’ân’dan alınmıştır. Mektubat, s. 539

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