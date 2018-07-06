Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عجز، عشق گبى، بلكه داها أسلم بر طريقدر كهعبوديت طريقيله محبوبيته قدر گيدر. Nurdan Katreler Acz, aşk gibi, belki daha eslem bir tariktir ki ubudiyet tarikıyla mahbubiyete kadar gider. Mektubat, s. 539

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