Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن إعتباريله بو عصر دهشتليدر و قرآنحسابيله، رسالۀِ نور بو قراڭلق عصردهأهمّيتلى بر حادثه‌در. Nurdan Katreler Kur’ân itibarıyla bu asır dehşetlidir ve Kur’ân hesabıyla Risale-i Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hâdisedir. Mektubat, s. 546

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