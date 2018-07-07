07 Temmuz 2018, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
قرآن إعتباريله بو عصر دهشتليدر و قرآنحسابيله، رسالۀِ نور بو قراڭلق عصردهأهمّيتلى بر حادثهدر.
Nurdan Katreler
Kur’ân itibarıyla bu asır dehşetlidir ve Kur’ân hesabıyla Risale-i Nur bu karanlık asırda ehemmiyetli bir hâdisedir.
Mektubat, s. 546
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