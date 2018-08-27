Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر موجوديتمزڭ حاميسى اولان إسلاميتدن ألنىگَوْشتمه، درت أل ايله صاريل؛ يوقسه محو اولورسڭ. Nurdan Katreler Mevcudiyetimizin hâmîsi olan İslâmiyetten elini gevşetme, dört elle sarıl; yoksa mahvolursun. Mektubat, s. 557

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