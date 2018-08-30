Nurdan Katreler

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره .خوف و ضعف، تأثيراتِ خارجيه‌يى تشجيع ايدر Havf ve zaaf, tesirat-ı hariciyeyi teşci eder. Mektubat, s. 557

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