31 Ağustos 2018, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
محقّق مصلحت، موهوم مضرّته فدا ايديلمز.
Nurdan Katreler
Muhakkak maslahat, mevhum mazarrata feda edilmez.
Mektubat, s. 557
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