Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر محقّق مصلحت، موهوم مضرّته فدا ايديلمز. Nurdan Katreler Muhakkak maslahat, mevhum mazarrata feda edilmez. Mektubat, s. 557

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