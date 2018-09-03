Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عنادڭ ايشى: شيطان بريسنه يارديم ايتسه "مَلكدر" دير، رحمت اوقور؛ مخالفنده مَلك گورسه "لباسنى دگيشديرمش شيطاندر" دير، لعنت ايدر. Nurdan Katreler İnadın işi: Şeytan birisine yardım etse “Melektir” der, rahmet okur; muhalifinde melek görse “Libasını değiştirmiş şeytandır” der, lânet eder. Mektubat, s. 558

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