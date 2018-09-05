Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جماعتده واحدِ صحيح اولمازسه،جمع و ضم، كسر ضربى گبى كوچولتور. Nurdan Katreler Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam, kesir darbı gibi küçültür. Mektubat, s. 558

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