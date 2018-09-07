Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر زمان إختيارلندقجه قرآن گنجلشييور، رموزىتوضّح ايدييور. نور، نار گورونديگى گبى بعضًاشدّتِ بلاغت دخى مبالغه گورونور. Nurdan Katreler Zaman ihtiyarlandıkça Kur’ân gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor. Nur, nâr göründüğü gibi bazen şiddet-i belâgat dahi mübalâğa görünür. Mektubat, s. 559

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