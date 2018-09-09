09 Eylül 2018, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
،دنياده معصيتڭ عاقبتى
.عقابِ اُخروىيه دليلدر
Nurdan Katreler
Dünyada masiyetin akıbeti,
ikàb-ı uhreviye delildir.
Mektubat, s. 559
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