Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ،دنياده معصيتڭ عاقبتى .عقابِ اُخروى‌يه دليلدر Nurdan Katreler Dünyada masiyetin akıbeti, ikàb-ı uhreviye delildir. Mektubat, s. 559

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