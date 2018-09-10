Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رزق، حيات قدر قدرت نظرندهأهمّيتليدر. قدرت چيقارييور،قدر گيديرييور، عنايت بسله‌يور. Nurdan Katreler Rızık, hayat kadar kudret nazarında ehemmiyetlidir. Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor. Mektubat, s. 559

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