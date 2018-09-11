Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر آكل اللحم وحشيلرڭ حلال رزقلرى، حيواناتڭحدسز جنازه‌لريدر؛ هم روىِ زمينى تميزله‌يورلر،هم رزقلرينى بولويورلر. Nurdan Katreler Âkilü'l-lâhm vahşîlerin helâl rızıkları, hayvanatın hadsiz cenazeleridir; hem rûy-i zemini temizliyorlar, hem rızıklarını buluyorlar. Mektubat, s. 559

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