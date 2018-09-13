Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أسكيدن أكثر إسلام آج دگلدى، ترفّهه إختيارواردى. شيمدى آجدر، تلذّذه إختيار يوقدر. Nurdan Katreler Eskiden ekser İslam aç değildi, tereffühe ihtiyar vardı. Şimdi açtır, telezzüze ihtiyar yoktur. Mektubat, s. 559

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