Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نسيان دخى بر نعمتدر. يالڭز هر گونڭآلامنى چكديرر، متراكمى اونوتديرر. Nurdan Katreler Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün âlâmını çektirir, müterakimi unutturur. Mektubat, s. 560

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