Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر درجۀِ حرارت گبى هر مصيبتده بر درجۀِنعمت واردر. داها بيوگنى دوشونوب كوچكده‌كىدرجۀِ نعمتى گوروب اللّٰهه شكر ايتملى. Nurdan Katreler Derece-i hararet gibi her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp küçükteki derece-i nimeti görüp Allah’a şükretmeli. Mektubat, s. 560

Okunma Sayısı: 48

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.