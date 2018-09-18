Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ضعيفڭ قوى‌يه قارشى عزّتِ نفسى، قويدهتكبّر اولور؛ قوينڭ ضعيفه قارشىتواضعى، ضعيفده تذلّل اولور. Nurdan Katreler Zayıfın kavîye karşı izzet-i nefsi, kavîde tekebbür olur; kavînin zayıfa karşı tevazuu, zayıfta tezellül olur. Mektubat, s. 560

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