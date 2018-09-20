Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر شخص كندى نامنه هضمِ نفس ايدر،تفاخر ايده‌مز؛ ملّت نامنه تفاخرايدر، هضمِ نفس ايده‌مز. Nurdan Katreler Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahur edemez; millet namına tefahur eder, hazm-ı nefs edemez. Mektubat, s. 560

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