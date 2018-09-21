21 Eylül 2018, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
ترتيبِ مقدّماتده تفويض تنبللكدر،ترتّبِ نتيجهده توكّلدر.
Nurdan Katreler
Tertib-i mukaddematta tefviz tembelliktir, terettüb-ü neticede tevekküldür.
Mektubat, s. 560
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