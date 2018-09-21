Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ترتيبِ مقدّماتده تفويض تنبللكدر،ترتّبِ نتيجه‌ده توكّلدر. Nurdan Katreler Tertib-i mukaddematta tefviz tembelliktir, terettüb-ü neticede tevekküldür. Mektubat, s. 560

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