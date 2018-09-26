Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ممنوع هيكل، يا بر ظلمِ متحجّر، يا برهوسِ متجسّم ويا بر رياىِ متجسّددر. Nurdan Katreler Memnu' heykel, ya bir zulm-ü mütehaccir, ya bir heves-i mütecessim veya bir riya-i mütecessiddir. Mektubat, s. 561

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