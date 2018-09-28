28 Eylül 2018, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
بيچاره حقيقتلر، قيمتسزأللرده قيمتسز اولور.
Nurdan Katreler
Bîçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur.
Mektubat, s. 561
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