Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فورطنه و زلزله زماننده، دگل إجتهاد قپوسنى آچمق،بلكه پنجره‌لرينى ده قپاتمق مصلحتدر. لااباليلررخصتلرله اوقشانيلماز؛ عزيمتلرله، شدّتله ايقاظ ايديلير. Nurdan Katreler Fırtına ve zelzele zamanında, değil içtihad kapısını açmak, belki pencerelerini de kapatmak maslahattır. Lâubalîler ruhsatlarla okşanılmaz; azimetlerle, şiddetle ikaz edilir. Mektubat, s. 561

Okunma Sayısı: 53

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.