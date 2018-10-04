Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دهشتلى دينسزلك جريانى بو وطنى معنوىإستيلاسنه قارشى رسالۀِ نور بر سدِّ ذو القرنيْنگبى بر سدِّ قرآنى وظيفه‌سنى گوره‌بيلير. Nurdan Katreler Dehşetli dinsizlik cereyanı bu vatanı manevî istilâsına karşı Risale-i Nur bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur’ânî vazifesini görebilir. Mektubat, s. 565

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