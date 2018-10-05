Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ذاتِ واجب الوجوددن باشقه هيچ بر شى،هيچ بر جهتده اونڭ إذنى و إراده‌سى اولمادنإمداد ايده‌مز و خلاصكار اولاماز. Nurdan Katreler Zat-ı Vacibü’l-Vücud’dan başka hiçbir şey, hiçbir cihette Onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halâskâr olamaz. Lem'alar, s. 19

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