Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر گناهلردن گلن ياره‌لر و ياره‌لردن حاصل اولانوسوسه‌لر، شبهه‌لر – نَعُوذُ بِاﷲ – محلِّ ايماناولان باطنِ قلبه ايليشوب ايمانى زده‌لر. Nurdan Katreler Günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hâsıl olan vesveseler, şüpheler –neuzü billâh– mahall-i iman olan bâtın-ı kalbe ilişip imanı zedeler. Lem'alar, s. 22

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