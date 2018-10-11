Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر يكنسق إستراحت دوشگنده‌كى حيات، خيرِ محضاولان وجوددن زياده، شرِّ محض اولان عدمهياقيندر و اوڭا گيدر. Nurdan Katreler Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuddan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Lem'alar, s. 23

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