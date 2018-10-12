Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شو دارِ دنيا، ميدانِ إمتحاندرو دارِ خدمتدر؛ لذّت و اجرت ومكافات يرى دگلدر. Nurdan Katreler Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir; lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir. Lem'alar, s. 23

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