Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ناصل شكر، نعمتى زياده‌لشديرييور؛اويله ده شكوا، مصيبتى زياده‌لشديرر،هم مرحمته لياقتى سلب ايدر. Nurdan Katreler Nasıl şükür, nimeti ziyadeleştiriyor; öyle de şekva, musibeti ziyadeleştirir, hem merhamete liyakati selb eder. Lem'alar, s. 25

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